Batman'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek - Son Dakika
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Batman'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek

6 saat önce

Batman'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek.

Batman'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek.

Valisi Hulusi Şahin, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği" projesi kapsamında çiftçilere verilen destek malzemelerinin teslimi dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Lavanta merkezli olmak üzere deneme ekimleri yapıyoruz. Lavantanın dışında da kekik, nane, reyhan ve ada çayı deniyoruz. Ayrıca ziraat mühendislerinin güzel projeleri var. Safran çiçeğini de deneyeceğiz. Bir sonraki dönemde üzerinde çalışacağımız bir alan olacak. Safran çok ciddi bir ekonomik getiri sağlıyor ama üretimi çok zor. Tüm hedefimiz çiftçimizin gelirini artırmak bir anlamda daha fazla gelir temin edilmesi konusunda çiftçimize yardımcı olmaktır."

Programa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Demir, İl Genel Meclis Başkanı Abdullavahap Akbaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan ve Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de katıldı.

Batman'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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