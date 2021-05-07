Batman'da tonlarca kaçak temizlik ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tanınmış markaların ambalajlarına doldurulup, satılmak istenilen 22 çeşit kaçak temizlik ve kişisel bakım ürün ele geçirildi.

Batman il Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışma sonucunda bir depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan 22 çeşit sahte temizlik ve kişisel bakım ürünleri 4 bin 300 kilogram toz deterjan, 525 kilogram sıvı deterjan ve 550 litre şampuan ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler, Batman Defterdarlığı tarafından vergi yoklaması yapılarak Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce mühürleme işlemi uygulanarak idari tedbir alındı.

Konu ile ilgili 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - BATMAN