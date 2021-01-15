Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi - Son Dakika

Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde yapılacak açık hava toplantıları ile ilgili toplanma yeri, miting alanı, yürüyüş güzergahı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları ile kullanılacak afiş ve pankartların asılabileceği yerler yeniden belirlendiği bildirildi.

Ocak ayı itibariyle yeniden belirlenen yerler şöyle:

"Kıbrıs Şehitler Bulvarı ile 2734 Sokağın kesiştiği kavşak toplanma yeri, Hilal Mahallesi Otogar yanında bulunan alan miting alanı, toplanma yerinden hareketle, Kültür ışıklı Kavşağından, Mezopotamya Caddesini takiben, Zehra Camii, miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, Miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin dağılım güzergahı olarak kullanılması, ilimiz Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu önü toplanma yeri, Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve 2607 Sokağın kesişti alan alternatif miting alanı, toplanma yerinden hareketle Mezopotamya Caddesini kullanarak miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, Miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler ise dağılım güzergahı olarak kullanılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, propaganda araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resimlerin bulundurulamayacağı kaydedildi.