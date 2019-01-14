Son Dakika Haberleri: Batman'da Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Güzergahlarına Düzenleme

Batman'da Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Güzergahlarına Düzenleme

56 dakika önce

Batman Valiliğince bu yıl kentte yapılacak toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin güzergahları belirlendi.

Batman'da Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Güzergahlarına Düzenleme, System.String[]
Batman Valiliğince bu yıl kentte yapılacak toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin güzergahları belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6'ncı ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3'üncü maddesi hükümleri doğrultusunda Batman merkezde yapılacak olan açık hava toplantıları ile ilgili olarak toplanma yeri, miting alanı, yürüyüş güzergahı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları ile kullanılacak afiş ve pankartların asılabileceği yerlerin belirlendiği bildirildi.

Mezopotamya Caddesi ile Aydın Aslan Caddesinin kesiştiği kavşak toplanma yeri, Hilal Mahallesi otogar yanında bulunan alan miting alanı, toplanma yerinden hareketle, Kültür Kavşağı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi sağ şeridi, Mezopotamya Caddesini takiben miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin dağılım güzergahı olarak kullanılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, alternatif olarak, Milli Egemenlik Caddesi ile 5. Caddenin kesiştiği Dolum kavşağının toplanma yeri, Şafak Mahallesi 16 Mayıs Şehir Stadyumu önünde bulunan alanın da miting alanı, toplanma yerinden hareketle Ahmet Arif bulvarı kullanılarak Stad Caddesinin yürüyüş güzergahı, miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin ise dağılım güzergahı olarak belirlendiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Mezopotamya, Batman, Yerel, Güncel
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