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Batman'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

Batman'da 'torbacı' operasyonu

18.02.2022 17:07
Batman'da 'torbacı' operasyonu

Batman'da, 14 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu düzenlendi.

Batman'da, 14 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, bazı şahısların, Seyitler, Petrolkent, Çarşı, Bahçelievler Mahallelerinde, "Torbacılık Yöntemi ile Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptıklarını tespit etmesi üzerine şüphelilerin suç üstü yakalanması ve bağlantılarının bulunması için çalışmalar yürüttü. Çalışmalar kapsamında delillendirme çalışmalarıyla satış sonrası 30 şüpheli şahsın yakalandığı, 38 şüpheli şahıs hakkında ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen, 10 şüpheli şahsın, yakalanması için 15 Şubat 2022 günü şüpheli şahıslara ait, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde yapılan aramalarda, 96.04 gram metamfatamin maddesi, 3.44 gram esrar maddesi, 0.79 gram bonzai maddesi, 17.51 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen, 11 bin 690 TL para, ele geçirildiği belirtildi. 17 Şubat 2022 tarihinde adli makamlara sevk edilen, 9 Şüpheli Şahıstan 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 6 şahıs ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçu kapsamında tutuklandığı kaydedildi. - BATMAN

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Batman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika
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