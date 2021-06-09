Batman'da 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitler Mahallesi'nde torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak, haksız kazanç elde eden 16 şüpheyi belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 3,84 gram metamfetamin, 4,22 gram esrar, 53 gram sentetik kannabinoid, 24 sentetik ecza, 0,81 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 60 mermi, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 25 lira para ele geçirildi.

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