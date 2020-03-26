Son Dakika › Güncel › Batman'da trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Batman'da trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Batman kent merkezinde, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda trafik ışıklarına 'Evde Kal' yazıları asıldı.
Batman kent merkezinde, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda trafik ışıklarına 'Evde Kal' yazıları asıldı.
Batman Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri kent merkezinde çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara 'evde kal' yazısını yansıttı. Öte yandan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ise gün boyu kent merkezinde vatandaşların sağlığı için evde kalmaları yönünde anonslar yapıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir, serbest bırakıldı HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir hakkındaki terör soruşturması Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü