Batman'da trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

Batman'da trafik kazaları kameralara yansıdı

6 saat önce

Batman'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Batman'da trafik kazaları kameralara yansıdı, System.String[]

Batman'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde şehir polis kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Batman- Diyarbakır yolu üzerinde yoldan çıkan arazi aracı şarampole yuvarlandı. Bir diğer kaza ise Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak yan yattı. Diğer iki kaza ise Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İlk kazada araçlardan biri sola dönmek için sinyal vererek kavşağa girdiği esnada arkadan süratle gelen otomobil ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu. İkinci kazada ise kırmızı ışığa yakalanan beyaz otomobil ani fren yapınca arkadan gelen otomobil beyaz araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hakimiyetini sürücünün aracı şarampole uçtu. Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasar meydana geldiği görüldü. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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