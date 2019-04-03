Son Dakika Haberleri: Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Batman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Batman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batman-Diyarbakır kara yolunda Cihan Baraç'ın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Y.A. yönetimindeki 77 AN 774 plakalı otomobil Batman Köprüsü üzerinde çarpıştı.


Motosiklet çarpışmanın etkisi ile alev alırken, sürücüsü Cihan Baraç ile beraberindeki kuzeni Serhat Baraç ağır yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Cihan Baraç müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Serhat Baraç'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.


Otomobil sürücüsü Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:34 Kaynak: AA

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