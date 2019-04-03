Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Batman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

Batman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Batman-Diyarbakır kara yolunda Cihan Baraç'ın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Y.A. yönetimindeki 77 AN 774 plakalı otomobil Batman Köprüsü üzerinde çarpıştı.





Motosiklet çarpışmanın etkisi ile alev alırken, sürücüsü Cihan Baraç ile beraberindeki kuzeni Serhat Baraç ağır yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Cihan Baraç müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Serhat Baraç'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.





Otomobil sürücüsü Y.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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