Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
21 dakika önce
Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Batman
'ın Sason
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sason ilçesinden Batman'a gelen Metin Kansu yönetimindeki 35 UHZ 55 plakalı otomobil, tekerleğinin patlaması sonucu ilçe çıkışında devrildi.
Kazada yaralanan Kansu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:51 Kaynak: AA
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