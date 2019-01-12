Son Dakika Haberleri: Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü Yusuf Akyüz yönetimindeki motosiklet, Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesi'nde Mehmet Durmaz'ın kullandığı 72 DA 390 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, ağır yaralanan sürücü Akyüz 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Güneykent, Mehmet Durmaz, Batman, Güncel
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