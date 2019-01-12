Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücü Yusuf Akyüz yönetimindeki motosiklet, Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesi'nde Mehmet Durmaz'ın kullandığı 72 DA 390 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, ağır yaralanan sürücü Akyüz 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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