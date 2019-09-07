Son Dakika Haberleri: Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

40 dakika önce

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 39 AF 962 otomobil, Belde Mahallesi 3246 Sokak'ta 48 P 8853 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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