Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
40 dakika önce
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 39 AF 962 otomobil, Belde Mahallesi 3246 Sokak'ta 48 P 8853 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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