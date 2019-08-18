Son Dakika Haberleri: Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yücebağ Beldesi Günlüce köyünden Sason'a giden Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.
Kazada anne Halise ile askerden yeni gelen oğlu Serkan Acet olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Şazin, Şahabettin ve Cuma Acet ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Batman, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da bir düğüne intihar saldırısı: En az 63 ölü, 182 yaralı
Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:24:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]