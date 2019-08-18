Batman'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:48 Kaynak: AA
'ın Sason
ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yücebağ
Beldesi Günlüce
köyünden Sason'a giden Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.
Kazada anne Halise ile askerden yeni gelen oğlu Serkan
Acet olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Şazin, Şahabettin ve Cuma Acet ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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