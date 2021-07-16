Batman'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Batman- Siirt çevre yolu üzerinde tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tanker ve kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 2 vatandaş yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN