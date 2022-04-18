Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

18.04.2022 19:12

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, içinde yolcuların olduğu İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı midibüs, Gercüş ilçesinden Midyat'a giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarına savrulan midibüsü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde otobüs şoförü ile birlikte 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Serhan Öner/İHA)

Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

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Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Jandarma, Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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