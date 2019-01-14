Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
37 dakika önce
Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Emekli TOKİ Konutları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman istikametine doğru gelen 34 LD 4093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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