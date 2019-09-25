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Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı

1 saat önce

- Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

- Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Doruk köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Seyfetullah Uslu idaresindeki 23 HN 450 plakalı araç ile karşı yönden gelen 15 PL 424 araç ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Metin Çoban (16), Süleyman Orak (70), Seyfetullah Uslu ve Ruken Kaynak, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gercüş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 4 kişi, Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Batman'da trafik kazası: 4 ağır yaralı

Gercüş, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:44 Kaynak: İHA
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