Son Dakika Haberleri: Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

38 dakika önce

Batman'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Batman'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Hasankeyf istikametine giden Engin Baysal yönetimindeki 51 DP 299 plakalı hafif ticari araç, Suçeken köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Baysal ile araçta bulunan Şilan Güneş (24), Betül Baysal (24) ve Halime Çelikal (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Hasankeyf, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu! Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var

Meral Akşener'den Erdoğan'a: Senden Toz Zerresi Kadar Korkarsam Namerdim Erdoğan'ın "Teröristlerce Tokatlanan Belediye Başkanı" Dediği Kişi HDP'li Baydemir Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 20:04:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]