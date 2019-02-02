Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
23 dakika önce
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şehmus Kızar (46) idaresindeki 34 JZ 1765 plakalı otomobil, merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücü ile Behçet Kıza, Menaf Korkut ile 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:45 Kaynak: AA
Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor
Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi
İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı
Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti