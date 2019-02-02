Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
1 saat önce
Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hasankeyf'ten Batman'a doğru gelen 35 JZ 1765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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