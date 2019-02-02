Son Dakika Haberleri: Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Batman-Hasankeyf karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hasankeyf'ten Batman'a doğru gelen 35 JZ 1765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:23 Kaynak: İHA

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