Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
40 dakika önce
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Batman
'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şehmus Kızar (46) idaresindeki 34 JZ 1765 plakalı otomobil, merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.
Kazada yaralanan sürücü ile Behçet Kıza, Menaf Korkut
ile 2 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:06 Kaynak: AA
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