Son Dakika Haberleri: Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

40 dakika önce

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şehmus Kızar (46) idaresindeki 34 JZ 1765 plakalı otomobil, merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücü ile Behçet Kıza, Menaf Korkut ile 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:06 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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