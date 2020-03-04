Batman'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Batman'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı.

Batman'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Sason'a gelen 49 AAF 552 plakalı otomobil, Cevizli köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Sason, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
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