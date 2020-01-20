Batman'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da trafik kazası: 9 yaralı - Son Dakika

Batman'da trafik kazası: 9 yaralı

6 saat önce

Batman'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Batman'da trafik kazası: 9 yaralı, System.String[]

Batman'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye, Batman- Beşiri karayolunda Türkiye Petrolleri işçilerini Kozluk ilçesine götüren Kadir Yaman yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı ile Salih Uçar'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, iki araçtaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince kentteki hastanelere ve Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Salih Uçar, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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