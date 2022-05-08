Batman'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 AG 861 plakalı otomobil, Kıra Dağı mevkisinde 72 AAK 784 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, otomobillerdeki 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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