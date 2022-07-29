Çevrede pense, makas, tornavida gibi malzemeler bulan ekipler, V.A.D'nin kabloları kesme işlemi esnasında elektrik akımına kapıldığını ve 10 farklı suçtan kaydının olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Karşıyaka, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

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