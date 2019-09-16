Son Dakika Haberleri: Batman'da trenin çarptığı kişi öldü
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Batman'da trenin çarptığı kişi öldü

31 dakika önce

BATMAN'da yolcu trenin çarptığı Hüseyin Künteş (86), yaşamını yitirdi.

Batman'da trenin çarptığı kişi öldü, System.String[]

BATMAN'da yolcu trenin çarptığı Hüseyin Künteş (86), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerde Batman'da meydana geldi. Batman'dan Diyarbakır'a giden yolcu treni, eski cezaevi yakınlarında raylardan karşıya geçmek istediği sırada Hüseyin Künteş'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin Künteş'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Künteş'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Diyarbakır, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:36 Kaynak: DHA
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