Türk Kızılayın iyilik melekleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Türk Kızılay Batman Şubesi'nde gönüllüler, ramazan ayında yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, yaptığı açıklamada, ramazanın son günlerinde yardım kolisi dağıtımlarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Ramazanın sonuna kadar 3 binden fazla yardım kolisi dağıtmayı hedeflediklerini kaydeden Okçu, dağıtımları gönüllülerle yaptıklarını belirtti.

Yardım kolilerinin içerisinde çocukları sevindirmek amacıyla çocuk setlerinin de bulunduğunu bildiren Okçu, "Bir nebze de olsa Kovid-19 dolayısıyla evlerine kapanan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yardım ve dağıtım çalışmalarında 120 gönüllünün yer aldığı bilgisini paylaşan Okçu, bunların önemli bir kısmının öğretmenlerden oluştuğunu aktardı.

Gönüllülere teşekkür eden Okçu, "Çeşitli mesleklerden var. Emekliler, esnaf ve gençler var. Bu arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Gönüllülerden Gamze Tekine ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek amacıyla Türk Kızılayın gönüllü faaliyetlerine katıldığını, insanları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Gittiği bazı evlerde yetim çocuklarla karşılaştığını anlatan Tekine, "Türk Kızılay da onlara çok iyi yardım yapıyor. Onların gönüllerine dokunuyor." ifadesini kullandı.

Gönüllülerden Pınar Tan da yaklaşık 3 yıldır yardım faaliyetlerine katıldığını belirterek, "Gerçekten birçok muhtaç insanın olduğunu fark ettik. Biz de Kızılay olarak onlara umut oluyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Herkesi bu iyilik hareketine dahil olmaya bekliyoruz." dedi.