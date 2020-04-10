Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı
6 saat önce
Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Valilik bahçesindeki programda, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:32 Kaynak: AA
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