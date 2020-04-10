Son Dakika › Güncel › Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı - Son Dakika
Batman'da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı
6 saat önce
Batman'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlandı.
Batman'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlandı.
Batman Valiliği bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. İstiklal Marşının okunmasının ardından Batman İl Emniyet Müdür Köroğlu Kıraç ve polisler tarafından çelenk sunuldu. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sade bir kutlama yapılırken kutlamada sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:25 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak