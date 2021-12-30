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Batman'da ücretsiz SMA taraması başladı - Son Dakika

Batman'da ücretsiz SMA taraması başladı

30.12.2021 13:10
Batman'da ücretsiz SMA taraması başladı

Batman'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması başladı.

Batman'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması başladı.

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan ücretsiz tarama programına Batman'da da başlandığını bildirdi.

Pamukçu, aile hekimlerinde yapılan tarama programı kapsamında evlilik öncesi sağlık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran ve hala evli olup, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin talepleri doğrultusunda ücretsiz tarama testi yapıldığını kaydetti.

Kişilerin taşıyıcı olması ve şüpheli çıkması durumunda aile hekimliği bilgi sistemleri ile test sonuçlarının aile hekimliğine düştüğünü ve kişilerin bilgilendirilerek tıbbi genetik uzmanlarına yönlendirileceğini ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti:

"Her ne kadar bu tarama programını anne ve baba adaylarının üzerinden yapıyor olsak da bizim asıl hedefimiz çocuklarımız. Onlar sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin diye bu taramaları yapıyoruz. Bu yüzden tüm evli çiftlerden aile hekimlerinin önerileriyle evlilik öncesi tarama testlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

Kültür Aile Sağlığı Merkezine başvuran ve ücretsiz SMA testi yaptıran 27 yaşındaki Bilal Bardakçı da nişanlı olduğunu ve yakında evleneceğini söyledi.

SMA testini herkesin yaptırması gerektiğini aktaran Bardakçı, "İleride çocuklarımızın sağlıklı olup olmayacağını öğrenerek buna göre de önlem almış olacağız. Çocuklarımızın sağlığı için bu testi her çift yaptırmalıdır. Böyle bir taramanın ücretsiz olarak başlatılması da ayrıca çok iyi olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da ücretsiz SMA taraması başladı - Son Dakika
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