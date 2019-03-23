Son Dakika Haberleri: Batman'da Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Batman'da Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

36 dakika önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Batman'da Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Atlıhan mezrasına piknik yapmak amacıyla giden vatandaşlar, Dicle Nehri kenarındaki uçurumda mahsur kalan bir keçi gördü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Nehrin kıyısındaki uçurumdan sarkıtılan halatlarla aşağı inen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda keçiyi kurtardı.

Atlıhan mezrasında yaşayan sahibine teslim edilen keçinin, 4 gündür kayıp olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:40 Kaynak: AA

AFAD, Hasankeyf, Batman, Kültür Sanat
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