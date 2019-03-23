Batman'da Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
36 dakika önce
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Batman
'ın Hasankeyf
ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Hasankeyf ilçesine bağlı Atlıhan mezrasına piknik yapmak amacıyla giden vatandaşlar, Dicle
Nehri kenarındaki uçurumda mahsur kalan bir keçi gördü.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Nehrin kıyısındaki uçurumdan sarkıtılan halatlarla aşağı inen ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda keçiyi kurtardı.
Atlıhan mezrasında yaşayan sahibine teslim edilen keçinin, 4 gündür kayıp olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:40 Kaynak: AA
Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!