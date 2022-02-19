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Batman'da Uluslararası Bilişim Kongresi - Son Dakika

Batman'da Uluslararası Bilişim Kongresi

19.02.2022 16:14
Batman'da Uluslararası Bilişim Kongresi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, günümüzde dijital bir dönüşümün yaşandığını ve gençlerin bu çağı yakalaması gerektiğini söyledi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, günümüzde dijital bir dönüşümün yaşandığını ve gençlerin bu çağı yakalaması gerektiğini söyledi.

Batman Üniversitesi tarafından 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Bilişim Kongresi 2022'ye katılan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, fuaye alanında DİKA tarafından kurulan standı ziyaret etti.

Alanlı, AA muhabirine, DİKA'nın gençlerin eğitim becerileri kazanmasına önem verdiğini belirtti.

Genç İstihdamı Projesinin 1,5 yıldır devam ettiğini anımsatan Alanlı, "Bu kapsamda Batman'da buna dahil yaklaşık bin gencimize dijital becerilerin kazandırılması, sosyal medya pazarlaması, bilgisayarlı muhasebe gibi teknik beceriler kazandırmaya yönelik 4 ilimizde faaliyetler yürütüyoruz." dedi.

Kongrenin DİKA'nın amaçları ile örtüşen bir program olduğunu aktaran Alanlı, "Artık dijital dönüşümün yaşandığı bir çağdayız. Gençlerimiz bu çağı yakalasın, bizler de adapte olalım istiyoruz." diye konuştu.

Alanlı, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin bu çağı yakalaması için öncelikli olarak bu çağın en önemli aletleri olan dijital materyalleri, teknolojileri kullanması lazım. Bu yüzden de bilişim kongresine katılarak hem kendi genç istihdam teşviki projemizin biraz daha farkındalığını arttırmak istiyoruz hem de DİKA olarak dijitalleşmenin çok önemli olduğunu vurgulamak adına gençlerimizin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz."

Kongrenin gençlerin istihdamı açısından da önemli olduğunu kaydeden Alanlı, kongrenin Batman'da yapılmasının da anlamlı olduğunu dile getirdi.

Alanlı, şunları aktardı:

"Doğu her şeyin ilklerinin olduğu bir yer. El Cezeri dediğimiz bir dehamız var ve El Cezeri şu an sibernetik, robotik biliminin öncüsü. Kendine aitte çok sayıda tasarımları var. Bugün burada biz aslında şunu da gösteriyoruz, Doğu'nun gençleri geçmişten aldığı bir potansiyeli var. Dolayısıyla gençlerimiz artık yeni El Cezeriler olabilir ve bütün dünyada da uluslararası anlamda bizleri tanıtabilirler, taşıyabilirler. Bu anlamda bu kongrenin bir ufuk açacağını düşüyorum."

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Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Üniversitesi, Bilişim, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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