Batman'da ümmet iftarı programı

Batman'da Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu tarafından geleneksel ümmet iftarı programı düzenlendi.Su Parkında düzenlenen iftar programında, İslam coğrafyasında ve dünya genelinde yaşanan açlık, yoksulluk, kıtlık ve sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla mütevazı bir iftar sofrası kuruldu.Gelen misafirlere su, hurma ve simit ikram edildi.Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Latif Kaya, iftar yemeğiyle İslam coğrafyasında Müslümanların çektikleri sıkıntılara dikkat çekmek istediklerini söyledi.Batman halkının iftar yemeğine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduğunu belirten Kaya, iftara gelen vatandaşlara teşekkür etti.