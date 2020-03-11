Batman'da, umre dönüşü 3 kişi gözlem altına alındı - Son Dakika
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Batman'da, umre dönüşü 3 kişi gözlem altına alındı

7 saat önce

Batman'da, umre dönüşü 3 kişi gözlem altına alındıBATMAN'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Batman'da, umre dönüşü 3 kişi gözlem altına alındı, System.String[]

Batman'da, umre dönüşü 3 kişi gözlem altına alındı

BATMAN'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Batman'a umreden dönenler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kontrolden geçirildi. Kontroller sırasında 3 kişide öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilmesinin ardından gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınan 3 kişinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı.

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:51 Kaynak: DHA
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Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
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