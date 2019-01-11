Batman'da "Umre" Ödüllü Bilgi Yarışması

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından umre ödüllü, "Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması" düzenlenecek.
Her yıl farklı bir konu başlığı ile gerçekleştirilen bilgi ve kültür yarışmasının bu yıl ki teması "güzel ahlak" olarak belirlendi.
Yarışma için 1 Kasım 2018 tarihinde başlayan başvuru süresi 16 Şubat'ta sona erecek.
Yarışmaya ilişkin açıklama yapan Server Gençlik ve Spor Kulübü Siirt
Koordinatörü Nuri Türk
, yarışmanın 3 kategoride yapılacağını söyledi.
İlkokul kategorisinde yarışmaya katılanların, "Güzel ahlak yolculuğu", ortaokul kategorisinde yarışmaya katılanların, "Erdemler kampı", lise kategorisinde yarışmaya katılanların ise "İhya-u Ulumiddin'den kesitlerle güzel ahlak" kitaplarını okuyarak hazırlanabileceklerini belirten Türk, yarışmaya başvuru yapanların ilk olarak 17-18 Şubat'ta 10.00 - 22.00 saatleri arasında bulundukları yerden diledikleri şekilde online sınava katılacağını, sınav barajını geçen yarışmacıların ise belirlenen sınav merkezlerinde sınava girmeye hak kazanacaklarını kaydetti.
Yarışmacılara katıldıkları şehirlerde çeşitli ödüllerin verileceği, Türkiye
çapında dereceye girenlerin ise umre ile para ve altın ile ödüllendirileceği belirtildi.