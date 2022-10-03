Batman'da üreticilerin kullanımı için 4 üzüm sıkma makinesi hibe edildi - Son Dakika
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Batman'da üreticilerin kullanımı için 4 üzüm sıkma makinesi hibe edildi

03.10.2022 12:28
Batman'da üreticilerin kullanımı için 4 üzüm sıkma makinesi hibe edildi

Batman'da üreticilerin kullanımı için Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne 4 üzüm sıkma makinesi hibe edildi.

Batman'da üreticilerin kullanımı için Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne 4 üzüm sıkma makinesi hibe edildi.

İl Özel İdaresi finansmanı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle hibe edilecek 4 üzüm sıkma makinesinin teslimi için Batman Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde program düzenlendi.

Programda üreticilerin kullanımına tahsis edilmesi için üzüm sıkma makineleri Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan'a teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman'ın tarımsal potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirterek, 1 milyon dönüm ekili ve dikili alanın bulunduğunu söyledi.

Tarım alanlarının 174 bin dekarının bağ ve bahçelerden oluştuğunu ve bu alanın 60 bin dönümünün bağ olduğunu dile getiren Aydın, bağların büyük kısmının Gercüş ilçesinde yer aldığını kaydetti.

Batman'da markalaşan mazrona üzümünün yaygın olduğunu, hasadın önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Aydın, pekmez üretimi yapan üreticilere destek olmak amacıyla 4 üzüm sıkma makinesi hibe ettiklerini anlattı.

Aydın, "Burada maksadımız çiftçinin iş gücüne katkıda bulunmak. Çiftçilerimizin daha hijyenik bir yöntemle üzüm sıkmalarına katkı sunmak amacıyla İl Özel İdaremizin finansmanında 4 üzüm sıkma makinesi hibe edildi. Üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Batman, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da üreticilerin kullanımı için 4 üzüm sıkma makinesi hibe edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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