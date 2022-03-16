Batman'da usta öğreticiler atık malzemelerden kütüphane kurdu - Son Dakika

Batman Halk Eğitim Merkezinde, "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" projesi kapsamında atık malzemelerden kütüphane kuruldu.

Batman'da 30 usta öğretici, çöpe atılacak oto lastiği, kablo makarası, meyve kasası, valiz, salça kutusu, eski sıra ve masa gibi atıkları toplayarak, boyayıp temizledikleri bu malzemelerle kütüphane oluşturdu.

Usta öğreticiler tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Daire Başkanı Dr. Ahmet Vefa Güler, ülkedeki hemen hemen bütün halk eğitim merkezlerinde geri dönüşüm kütüphanesi kurduklarını söyledi.

" Türkiye'de 988 Halk Eğitim Merkezinde geri dönüşüm kütüphanesi açtık." diyen Güler, kütüphanelerin başta çocuk ve gençler olmak üzere velilere, vatandaşlara, 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu aktardı.

"Bu dönüşüm kütüphanesi en iyi örneklerden biri"

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ise Batman'da kütüphanesiz okulun olmadığını belirtti.

Geri dönüşüm kütüphaneleri ile ilgili de çalışma başlattıklarını dile getiren Kurtaran, ilde bu kapsamda hizmet veren kütüphaneler olduğunu bildirdi.

Kurtaran, "Bugün özellikle burada açılışını yaptığımız halk eğitim merkezi bünyesindeki bu dönüşüm kütüphanesi en iyi örneklerden biri. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

Usta öğreticilerden Rabia Vergili, kütüphanenin oluşturulması için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

Vergili, "Arkadaşlarımızda kullanılmayan malzemeleri evden getirip, onları tekrar kullanılır hale getirdik. Çok da güzel bir kütüphane oldu. Olumlu yönde geri dönüşler aldık. Almanya'dan gelen ve kullanılmayan eski bir valizi burada kitaplık haline getirdik." diye konuştu.

"Herkesi kitap okumaya davet ediyorum"

Necla Bağçeci ise çöpe gidecek eşyaların hayal gücü ve emekle yeniden hayat bulduğunu dile getirerek, bu çalışmanın çok keyifli bir süreç olduğunu aktardı.

Bağçeci, "Hayal gücümüzü zorlayarak bu şekilde bir kütüphane yaptık. Güzel ve renkli bir kütüphane oldu. Amacımız atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp, insanların yararına sunmak. Bu kütüphane ile gençlere ve çocuklara kitap okumanın önemini anlatmak istiyoruz. Herkesi kitap okumaya davet ediyorum." dedi.

Açılışa, Batman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Serik, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.