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Batman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu operasyonu

24.08.2021 09:27
Batman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 3 farklı operasyonda 9 kilo 630 gram esrar, 46 adet satışa hazır paketlenmiş 22,37 gram sentetik uyuşturucu, 1,92 gram eroin, 11 uyuşturucu hap, 1 kilo 26 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. - BATMAN

Batman'da uyuşturucu operasyonu
Batman'da uyuşturucu operasyonu
Batman'da uyuşturucu operasyonu
Batman'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Narkotik, Batman, Esrar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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