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Sason'da uyuşturucu tacirlerine operasyon - Son Dakika

Sason'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

02.12.2021 13:28
Sason'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Batman'ın Sason ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Batman'ın Sason ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyünde, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yaptıkları tespit edilen D.S. ve İ.S. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların ikamet ettiği evde yapılan arama sonucunda 1 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalan şahıslardan birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildiği öğrenildi. - BATMAN

Sason'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
Sason'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sason'da uyuşturucu tacirlerine operasyon - Son Dakika


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