Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

23.02.2022 16:58
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Batman'da polis tarafından bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Batman'da polis tarafından bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Petrolkent Mahallesinde bulunan bir ikamette yaptığı aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 14 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Konu ile ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | (Yeni bilgilerle geniş haber) - Şişli'de rehin alma girişimi: Silahlı kişi vurularak yakalandı Son dakika haberleri | (Yeni bilgilerle geniş haber) - Şişli'de rehin alma girişimi: Silahlı kişi vurularak yakalandı Son Dakika | Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Son Dakika | Polisin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Batman, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
16:19 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement