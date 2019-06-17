Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Batman'da uyuşturucu sattığı belirtilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu sattığı belirtilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu satışının yapıldığı bir adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı, 14 kilo 300 gram esrarın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Narkotik
Şube Müdürlüğü görevlilerimizin, ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, ilimizde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 14 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca yakalanarak gözaltına alınan K.Ç. ve O.K. isimli şahsın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki gerçekleştirilmiştir" denildi. - BATMAN
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