Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

29.12.2020 10:01
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Batman'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 190 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 190 gram esrar ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerince Korik Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kilo 190 gram kubar esrar, 15 uyuşturucu hap, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Biri uyuşturucu ticareti suçu kapsamında aranan olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu, Batman, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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