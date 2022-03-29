Batman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu operasyonu

29.03.2022 20:27
Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve satışı yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, ihbar üzerine Güney Çevre yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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