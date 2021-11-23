Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Oymataş köyünde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Oymataş köyünde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli makamlara sevk edildi. Operasyonda 2 kilogram uyuşturucu esrar maddesi gele geçirildi. Gerçekleştiren operasyon sonucunda M.A., Y.K., H.K., ve R.Ç. isimli şüpheli şahsılar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, adli işlemlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - BATMAN

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