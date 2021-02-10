Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Operasyonda, 140 gram metamfetamin, 37,63 gram sentetik kannabinoid, 31,75 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 35 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kartuş ve hassas terazi ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Batman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

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