Batman'da Uyuşturucu Operasyonu
43 dakika önce
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Batman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 12 buçuk kilo esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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