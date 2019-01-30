Son Dakika Haberleri: Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

43 dakika önce

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.


Operasyonda, 12 buçuk kilo esrar ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.


Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]