Batman'da Uyuşturucu Operasyonu
47 dakika önce
Batman'da 29 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Batman
'da 29 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, il merkezinde bir otomobilde arama yapıldı.
Operasyonda, 29 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA
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