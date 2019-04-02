Son Dakika Haberleri: Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

47 dakika önce

Batman'da 29 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Batman'da 29 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bir otomobilde arama yapıldı.

Operasyonda, 29 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Batman, Güncel
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