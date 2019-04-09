Son Dakika Haberleri: Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

Batman'da düzenlenen operasyonda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Batman'da düzenlenen operasyonda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde arama yaptı. Aramada, 2 kilogram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:07 Kaynak: AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Batman, Güncel
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