Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen operasyonda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde arama yaptı. Aramada, 2 kilogram metamfetamin bulundu.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür

Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var