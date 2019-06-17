Batman'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Batman'da düzenlenen operasyonda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:32 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Şubesi ekiplerince ihbar üzerine kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, K.Ç. ve O.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada, evin farklı yerlerine gizlenmiş 14 kilo 300 gram esrar bulundu.
Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "Çekirge operasyonu: 52 gözaltı
Ankara polisi 'avcıları' avladı
Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız