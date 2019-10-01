Son Dakika Haberleri: Batman'da uyuşturucu operasyonu
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Batman'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Acar köyünün Hasanlar mezrasında 4 eve operasyon düzenlendiği bildirildi.

Evlerde narkotik köpeği "Hırçın" ile yapılan aramada, 4 kilo 210 gram esrar, 136 kök Hint keneviri, uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mühimmat, el dürbünü, tüfek üzerine takılabilen dürbün, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ve 2 bin 250 lira, 30 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulunduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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